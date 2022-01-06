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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в кв. Българка

06 януари 2022 10:13, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 26

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради авариен ремонт на 06.01.2022г.(четвъртък) от 10.30 ч. до 13.00 ч. е прекъснато водоподаването в кв.Българка

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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