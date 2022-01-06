Прекъсване водоподаването в кв. Българка

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 26 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 26

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради авариен ремонт на 06.01.2022г.(четвъртък) от 10.30 ч. до 13.00 ч. е прекъснато водоподаването в кв.Българка

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.