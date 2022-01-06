Прекъсване водоподаване в кв. Речица

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 1 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 1

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършването на авариен ремонт на ул. "Крайречна" днес (четвъртък) 06.2022г. е прекъснато водоподаването на кв. "Речица" до 13:00ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство. Удължаване време за отстраняване поради възникнала друга на ул.''Горска'' до 17.00ч.