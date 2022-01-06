Прекъсване водоподаването в кв.Речица

ВиК-Сливен преди 22 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 22 минути, брой четения: 13

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършването на авариен ремонт на ул. "Крайречна" днес (четвъртък) 06.01.2022г. е прекъснато водоподаването на кв. "Речица" до 18:00ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.