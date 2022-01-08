Прекъсване водоподаването на с.Калояново

ВиК-Сливен преди 45 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 45 минути, брой четения: 21

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (събота]

08.01.2022г.. до 16.30ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с.Калояново.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.