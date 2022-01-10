Прекъсване водоподаването на ул. Банско шосе ул .Самуиловско шосе индустрия

ВиК-Сливен преди 18 минути, брой четения: 8 Излъчване:преди 18 минути, брой четения: 8

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради авариен ремонт на 10.01.2022г.(понеделник) от 08.30 ч. до 15.00 ч. е прекъснато водоподаването в района на ул.Банско шосе и ул.Самуиловско шосе.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.