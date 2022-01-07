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Ивановден е!

07 януари 2022 08:46, Връзки с обществеността (Община Сливен)
Излъчване: Община Сливен преди около 1 час, брой четения: 37
Ivanovden

Православната църква днес почита паметта на Йоан Кръстител - светецът, който кръщава Христос в река Йордан.

В община Сливен мъжете с името Иван са 3914. От тях в града с постоянен адрес са 2693. Името Иванка носят общо 1365 жени, като 938 от тях живеят в Сливен. Мъжете в общината, носещи името Ваньо са 50, 42 от тях са с постоянен адрес в града. Представителките на нежния пол, носещи името Ваня, които живеят в Сливен са 477, а за цялата община са 583. 210 жени с името Йоана са регистрирани в община Сливен, като от тях 169 живеят в града. Днес празнуват и мъжете, чието име е Йоан. Те са общо 102.

Честит празник на всички именици!

 

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