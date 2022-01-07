СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 07.01.2022

Бюро по труда-Сливен преди 21 минути, брой четения: 33 Излъчване:преди 21 минути, брой четения: 33

Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование

1842 1.12.2021 7.1.2022 2 СЕКЦИОНЕН МАЙСТОР Сливен средно

1851 3.12.2021 7.1.2022 2 ЛЕКАР Сливен висше

1852 3.12.2021 7.1.2022 3 МЕДИЦИНСКА СЕСТРА Сливен висше

1878 20.12.2021 20.1.2022 2 МОНТАЖНИК Сливен средно

1879 20.12.2021 20.1.2022 2 ШЛОСЕР-МОНТЬОР Сливен средно

1881 21.12.2021 21.1.2022 1 ОБСЛУЖВАЩ РАБОТНИК Сливен средно

1884 22.12.2021 21.1.2022 3 ФОРМОВЧИК Сливен средно

2 4.1.2022 7.1.2022 1 УЧИТЕЛ НАЧАЛЕН ЕТАП Сливен висше

3 4.1.2022 7.1.2022 1 УЧИТЕЛ НАЧАЛЕН ЕТАП Сливен висше

4 4.1.2022 7.1.2022 1 УЧИТЕЛ МАТЕМАТИКА Сливен висше

5 4.1.2022 3.2.2022 1 РЕСТОРАНТСКИ РАБОТНИК Сливен средно

6 4.1.2022 3.2.2022 1 САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ Сливен средно

9 5.1.2022 3.2.2022 1 РЕСТОРАНТСКИ РАБОТНИК Сливен средно

10 5.1.2022 7.1.2022 1 СОЦИАЛЕН РАБОТНИК Сливен средно

12 6.1.2022 11.1.2022 1 ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ Сливен средно

13 7.1.2022 3.2.2022 1 ИНСТРУКТОР ХРАНЕНЕ Сливен висше

14 7.1.2022 13.1.2022 1 ЛОГОПЕД Сливен висше