Директорът на РИМ - Сливен бе единодушно избран за доцент

Регион.Ист.Музей-Сливен преди около 1 час, брой четения: 39 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 39

Честито на доц. д-р Николай Сираков, директор на Регионален исторически музей - Сливен, който придоби нова научна степен след единодушен избор от Научния съвет на ИБЦТ! Целият екип на музея му пожелава да не спира да мечтае, да си поставя нови цели и да ги постига с лекота!