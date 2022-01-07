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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Директорът на РИМ - Сливен бе единодушно избран за доцент

07 януари 2022 10:39, Мария Павлова (РИМ Сливен)
Излъчване: Регион.Ист.Музей-Сливен преди около 1 час, брой четения: 39
Съобщение

Честито на доц. д-р Николай Сираков, директор на Регионален исторически музей - Сливен, който придоби нова научна степен след единодушен избор от Научния съвет на ИБЦТ! Целият екип на музея му пожелава да не спира да мечтае, да си поставя нови цели и да ги постига с лекота!

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