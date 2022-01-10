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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в кв.Ст. Займов

10 януари 2022 09:35, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 34 минути, брой четения: 15

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършването на авариен ремонт днес (Понеделник) 10.01.2022г. е прекъснато водоподаването на кв. "Ст. Займов" от 09.30ч. до 15:00ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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