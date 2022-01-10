Прекъсване водоподаването в кв.Ст. Займов

ВиК-Сливен преди 34 минути, брой четения: 15 Излъчване:преди 34 минути, брой четения: 15

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършването на авариен ремонт днес (Понеделник) 10.01.2022г. е прекъснато водоподаването на кв. "Ст. Займов" от 09.30ч. до 15:00ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.