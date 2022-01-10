Нарушено водоподаването в гр.Кермен с.Младово с.Николаево и с.Мечкарево

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 32 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 32

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на аварийни ремонти от ЕVIN днес (Понеделник) 10.01.2022г. ще бъде нарушено водоподаването на гр.Кермен с. Николаево с. Мечкарево и с. Младово

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.