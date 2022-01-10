ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ

СУ "Й. Йовков" (X) преди 3 часа, брой четения: 38 Излъчване:преди 3 часа, брой четения: 38

За пореден път учениците от начален етап на СУ "Йордан Йовков" - Сливен се представиха отлично в състезанията "Аз и знанието" и "Аз, природата и светът", организирани от Сдружението на българските начални учители.

Прекрасните резултати, които показаха, ни изпълват с чувство на гордост, радост и очакване за следващи успехи.

Снимки