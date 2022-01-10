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ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ

10 януари 2022 15:55, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди 3 часа, брой четения: 38
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За пореден път учениците от начален етап на СУ "Йордан Йовков" - Сливен се представиха отлично в състезанията "Аз и знанието" и "Аз, природата и светът", организирани от Сдружението на българските начални учители.

Прекрасните резултати, които показаха, ни изпълват с чувство на гордост, радост и очакване за следващи успехи.

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