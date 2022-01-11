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Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 11.01.2022

11 януари 2022 09:03, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди около 1 час, брой четения: 68

Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование Езикови знания Компютърни умения

1878 20.12.2021 20.1.2022 2 МОНТАЖНИК Сливен средно

1879 20.12.2021 20.1.2022 2 ШЛОСЕР-МОНТЬОР Сливен средно

1881 21.12.2021 21.1.2022 1 ОБСЛУЖВАЩ РАБОТНИК Сливен средно

1884 22.12.2021 21.1.2022 3 ФОРМОВЧИК Сливен средно

5 4.1.2022 3.2.2022 1 РЕСТОРАНТСКИ РАБОТНИК Сливен средно

6 4.1.2022 3.2.2022 1 САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ Сливен средно

9 5.1.2022 3.2.2022 1 РЕСТОРАНТСКИ РАБОТНИК Сливен средно

12 6.1.2022 11.1.2022 1 ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ Сливен средно

13 6.1.2022 3.2.2022 1 ИНСТРУКТОР ХРАНЕНЕ Сливен висше ОФИС ПАКЕТ

15 6.1.2022 13.1.2022 1 ЛОГОПЕД Сливен висше

17 7.1.2022 7.2.2022 2 ЗАВАРЧИК Сливен средно

18 7.1.2022 28.1.2022 1 ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ Сливен висше СЧЕТОВОДНИ ПРОДУКТИ, ОФИС ПАКЕТ

22 10.1.2022 11.2.2022 2 САНИТАР Сливен средно

23 10.1.2022 11.2.2022 2 ПОЧИCТВАЧ НА ОТЛИВКИ Сливен средно

24 10.1.2022 11.2.2022 1 ЗАВАРЧИК Сливен средно

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