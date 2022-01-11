11 януари – Международен ден на думата „Благодаря”

Топлофикация-Сливен преди 34 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 34 минути, брой четения: 21

Днес е 11 януари, международен ден на думата „Благодаря”. Прекрасен повод да изразим благодарността си към семейство, приятели и колеги.

„Благодаря” е една от най-хубавите думи, даряващи усмивки и топлина.