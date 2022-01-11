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Сливен. Новини от източника. Последни новини

11 януари – Международен ден на думата „Благодаря”

11 януари 2022 11:37, Хюсеин Хюсеинов (Топлофикация-Сливен-инж.Ангел Ангелов ЕАД)
Излъчване: Топлофикация-Сливен преди 34 минути, брой четения: 21
blagodarq11.1.2022

Днес е 11 януари, международен ден на думата „Благодаря”. Прекрасен повод да изразим благодарността си към семейство, приятели и колеги.

„Благодаря” е една от най-хубавите думи, даряващи усмивки и топлина.

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