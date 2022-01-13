СЛЪНЧЕВА СИСТЕМА

СУ "Й. Йовков" (X) преди 2 часа, брой четения: 24 Излъчване:преди 2 часа, брой четения: 24

Днес, 13.01.2022 г., четвъртокласниците умело презентираха своите проекти на тема "Слънчева система" по предмета Човекът и природата.

По интересен и вълнуващ начин представиха любопитни факти за планетите и звездното небе,за Слънцето и Луната, за безкрайността на Вселената.

Всичко това разпали въображението им и тяхното любопитство, както и жаждата им за знания. Допринесе и за тяхното творческо и креативно мислене, повиши мотивацията им за учене, разшири познанията и засили интереса им към необятния свят на Вселената.

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