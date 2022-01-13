Прекъсване водоподаването на гр.Нова Загора

ВиК-Сливен преди 13 минути, брой четения: 15 Излъчване:преди 13 минути, брой четения: 15

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 13.01.2022г.(сряда) до 15.00ч. е прекъснато водоподаването на гр.Нова Загора.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.