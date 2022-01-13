Прекъсване водоподаването на кв.Надежда

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 27 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 27

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на ремонтни дейности по Воден цикъл в кв.Надежда днес (сряда) 13.01.2022г. е прекъснато водоподаването до 20:00ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.