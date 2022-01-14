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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Откриване на процедура за провеждане на електронен търг за продажба на имот

14 януари 2022 09:49, Росица Николова (Областна администрация Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди 28 минути, брой четения: 23

Откриване на процедура за провеждане на електронен търг за продажба на имот

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Заповед № РД-11-12-003 от 12.01.2022 г. [59.5KB]

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