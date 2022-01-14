Прекъсване водоподаването на кв„Речица„.

ВиК-Сливен преди 25 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 25 минути, брой четения: 21

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършването на аварийни ремонти на ул. "Горска" и ул. "Люляк" днес [Петък) 14.01.2022г. е прекъснато водоподаването на кв. "Речица" от 09:00ч. до 17:00ч. "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

12.01.2022