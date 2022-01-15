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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Авария по топлопреносна мрежа

15 януари 2022 11:48, Хюсеин Хюсеинов (Топлофикация-Сливен-инж.Ангел Ангелов ЕАД)
Излъчване: Топлофикация-Сливен преди 37 минути, брой четения: 26
spirane 15.01.2022

Уважаеми клиенти, във връзка с авария по топлопреносната мрежа ще бъде намалено топлоподаването до 24ч.

 

Ръководството се извинява за неудобството.

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