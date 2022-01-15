Авария по топлопреносна мрежа

Топлофикация-Сливен преди 37 минути, брой четения: 26 Излъчване:преди 37 минути, брой четения: 26

Уважаеми клиенти, във връзка с авария по топлопреносната мрежа ще бъде намалено топлоподаването до 24ч.

Ръководството се извинява за неудобството.