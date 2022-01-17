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Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 17.01.2022
Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование Езикови знания Компютърни умения
1878 20.12.2021 20.1.2022 2 МОНТАЖНИК Сливен средно
1879 20.12.2021 20.1.2022 2 ШЛОСЕР-МОНТЬОР Сливен средно
1881 21.12.2021 21.1.2022 1 ОБСЛУЖВАЩ РАБОТНИК Сливен средно
1884 22.12.2021 21.1.2022 3 ФОРМОВЧИК Сливен средно
5 4.1.2022 3.2.2022 1 РЕСТОРАНТСКИ РАБОТНИК Сливен средно
6 4.1.2022 3.2.2022 1 САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ Сливен средно
9 5.1.2022 3.2.2022 1 РЕСТОРАНТСКИ РАБОТНИК Сливен средно
17 7.1.2022 7.2.2022 2 ЗАВАРЧИК Сливен средно
18 7.1.2022 28.1.2022 1 ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ Сливен висше СЧЕТОВОДНИ ПРОДУКТИ, ОФИС ПАКЕТ
22 10.1.2022 11.2.2022 2 САНИТАР Сливен средно
23 10.1.2022 11.2.2022 2 ПОЧИCТВАЧ НА ОТЛИВКИ Сливен средно
24 10.1.2022 11.2.2022 1 ЗАВАРЧИК Сливен средно
30 11.1.2022 17.1.2022 1 ЛОГОПЕД Сливен висше ОФИС ПАКЕТ
31 11.1.2022 14.1.2022 1 ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР Сливен висше ОФИС ПАКЕТ
34 12.1.2022 28.2.2022 5 МЕДИЦИНСКА СЕСТРА Сливен висше ОФИС ПАКЕТ
35 12.1.2022 28.2.2022 2 ЛЕКАР Сливен висше ОФИС ПАКЕТ
46 13.1.2022 18.2.2022 3 МОНТАЖНИК МЕБЕЛИ Сливен средно
47 13.1.2022 18.2.2022 1 ТЕХНИК СОТ Сливен средно
48 13.1.2022 18.2.2022 2 ШЛОСЕР Сливен средно
50 14.1.2022 18.2.2022 3 ЗАВАРЧИК Сливен средно
51 14.1.2022 18.2.2022 3 МОНТАЖНИК МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ Сливен средно