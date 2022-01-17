СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 17.01.2022

Бюро по труда-Сливен преди 19 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 19 минути, брой четения: 22

Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование Езикови знания Компютърни умения

1878 20.12.2021 20.1.2022 2 МОНТАЖНИК Сливен средно

1879 20.12.2021 20.1.2022 2 ШЛОСЕР-МОНТЬОР Сливен средно

1881 21.12.2021 21.1.2022 1 ОБСЛУЖВАЩ РАБОТНИК Сливен средно

1884 22.12.2021 21.1.2022 3 ФОРМОВЧИК Сливен средно

5 4.1.2022 3.2.2022 1 РЕСТОРАНТСКИ РАБОТНИК Сливен средно

6 4.1.2022 3.2.2022 1 САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ Сливен средно

9 5.1.2022 3.2.2022 1 РЕСТОРАНТСКИ РАБОТНИК Сливен средно

17 7.1.2022 7.2.2022 2 ЗАВАРЧИК Сливен средно

18 7.1.2022 28.1.2022 1 ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ Сливен висше СЧЕТОВОДНИ ПРОДУКТИ, ОФИС ПАКЕТ

22 10.1.2022 11.2.2022 2 САНИТАР Сливен средно

23 10.1.2022 11.2.2022 2 ПОЧИCТВАЧ НА ОТЛИВКИ Сливен средно

24 10.1.2022 11.2.2022 1 ЗАВАРЧИК Сливен средно

30 11.1.2022 17.1.2022 1 ЛОГОПЕД Сливен висше ОФИС ПАКЕТ

31 11.1.2022 14.1.2022 1 ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР Сливен висше ОФИС ПАКЕТ

34 12.1.2022 28.2.2022 5 МЕДИЦИНСКА СЕСТРА Сливен висше ОФИС ПАКЕТ

35 12.1.2022 28.2.2022 2 ЛЕКАР Сливен висше ОФИС ПАКЕТ

46 13.1.2022 18.2.2022 3 МОНТАЖНИК МЕБЕЛИ Сливен средно

47 13.1.2022 18.2.2022 1 ТЕХНИК СОТ Сливен средно

48 13.1.2022 18.2.2022 2 ШЛОСЕР Сливен средно

50 14.1.2022 18.2.2022 3 ЗАВАРЧИК Сливен средно

51 14.1.2022 18.2.2022 3 МОНТАЖНИК МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ Сливен средно