Прекъсване на водоподаването в част от квартал "Клуцохор"

ВиК-Сливен преди 39 минути, брой четения: 32 Излъчване:преди 39 минути, брой четения: 32

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършването на авариен ремонт на 17.01.2022 г. (понеделник) до 14:30ч. е прекъснато водоподаването на част от кв. "Клуцохор" - района около ул. "Текстилец", ул. "Баба Тонка", алеите и др.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.