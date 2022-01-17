Прекъсване на водоподаването в част от квартал "Комлука"

ВиК-Сливен преди 38 минути, брой четения: 24 Излъчване:преди 38 минути, брой четения: 24

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършването на авариен ремонт на 17.01.2022 г. (понеделник) до 14:30ч. е прекъснато водоподаването на част от кв. "Комлука" - района около ул. "Иречек", ул. "Булаир" и др.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.