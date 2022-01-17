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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване на водоподаването в част от квартал "Комлука"

17 януари 2022 09:39, ВиК - Сливен
Излъчване: ВиК-Сливен преди 38 минути, брой четения: 24
"ВиК-Сливен" ООД

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършването на авариен ремонт на 17.01.2022 г. (понеделник) до 14:30ч. е прекъснато водоподаването на част от кв. "Комлука" - района около ул. "Иречек", ул. "Булаир" и др.

 

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

 

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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