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Прекъсване на водоподаването в част от град Сливен на 17.01.2022 г.

17 януари 2022 11:02, ВиК - Сливен
Излъчване: ВиК-Сливен преди 46 минути, брой четения: 58
"ВиК-Сливен" ООД

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършването на авариен ремонт, на 17.01.2022 г. (понеделник) от 11.15 часа до 17:30 часа ще бъде прекъснато водоподаването на част от град Сливен - квартал "Комлука", квартал "Република", квартал "Ново село", квартал "Българка", квартал "Сини Камъни", Вилна Зона Север.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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