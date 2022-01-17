Прекъсване на водоподаването в част от град Сливен на 17.01.2022 г.

ВиК-Сливен преди 46 минути, брой четения: 58 Излъчване:преди 46 минути, брой четения: 58

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършването на авариен ремонт, на 17.01.2022 г. (понеделник) от 11.15 часа до 17:30 часа ще бъде прекъснато водоподаването на част от град Сливен - квартал "Комлука", квартал "Република", квартал "Ново село", квартал "Българка", квартал "Сини Камъни", Вилна Зона Север.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.