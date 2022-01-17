Прекъсване водоподаването на с.Селиминово

ВиК-Сливен преди 37 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 37 минути, брой четения: 19

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради възникнала авария на помпена станция Селиминово днес (понеделник) 17.01.2022г. до отстраняване на аварията е прекъснато водоподаването на село Селиминово.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.