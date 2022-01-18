Прекъсване водоподаването в кв. Речица

ВиК-Сливен преди 35 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 35 минути, брой четения: 20

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършването на аварийни ремонти на ул. "Средногорска" и ул. "Освобождение" днес вторник 18.01.2022г. е прекъснато водоподаването на кв. "Речица" от 11.00ч. до 17.00ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.