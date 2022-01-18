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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в кв. Речица

18 януари 2022 10:45, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 35 минути, брой четения: 20

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършването на аварийни ремонти на ул. "Средногорска" и ул. "Освобождение" днес вторник 18.01.2022г. е прекъснато водоподаването на кв. "Речица" от 11.00ч. до 17.00ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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