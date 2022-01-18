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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Част от музейните обекти на РИМ - Сливен затворени за посетители в края на тази седмица

18 януари 2022 11:15, Мария Павлова (РИМ Сливен)
Излъчване: Регион.Ист.Музей-Сливен преди около 1 час, брой четения: 29
РИМ - Сливен

Уведомяваме Ви, че поради извършване на обезпаразитяване част от обектите към РИМ - Сливен ще бъдат затворени за посетители. След 14:00 ч. на 21 януари (петък) до 24 януари (понеделник) няма да работят следните музеи:

- къща-музей "Хаджи Димитър"

- къща-музей "Сливенски бит"

- къща-музей "Добри Чинтулов"

- Първата държавна текстилна фабрика на Балканите

 

Очакваме Ви отново на 25 януари (вторник)!

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