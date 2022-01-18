18 ЯНУАРИ – ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА ХУМАНИТАРНАТА ГИМНАЗИЯ „ДАМЯН ДАМЯНОВ“

ПХГ "Дамян Дамянов" преди 39 минути, брой четения: 42 Излъчване:преди 39 минути, брой четения: 42

На днешната дата преди 87 години е роден Дамян Дамянов – един от любимите поети на няколко поколения българи. С цветя на почит пред паметната плоча - на мястото, където е бил родният му дом, група учители, служители и ученици отбелязахме патронния празник на Хуманитарната гимназия.

Честит празник на всички настоящи и предишни ученици, учители, служители – на всички, които носят в сърцата си Хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“!

Снимки