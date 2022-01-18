Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

18 ЯНУАРИ – ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА ХУМАНИТАРНАТА ГИМНАЗИЯ „ДАМЯН ДАМЯНОВ“

18 януари 2022 16:17, Дияна Костадинова (ПХГ "Дамян Дамянов")
Излъчване: ПХГ "Дамян Дамянов" преди 39 минути, брой четения: 42
дамян 1

На днешната дата преди 87 години е роден Дамян Дамянов – един от любимите поети на няколко поколения българи. С цветя на почит пред паметната плоча - на мястото, където е бил родният му дом, група учители, служители и ученици отбелязахме патронния празник на Хуманитарната гимназия.

Честит празник на всички настоящи и предишни ученици, учители, служители – на всички, които носят в сърцата си Хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“!

Снимки

дамян 2дамян 3дамян 4
« предишна


 