БЕЛЕЖИТИ ДАТИ

СУ "Й. Йовков" (X) преди 2 часа, брой четения: 21 Излъчване:преди 2 часа, брой четения: 21

На 17.01.2022 г. се навършиха 144 години от Освобождението на град Сливен от Османско иго.

Младите възрожденци от СУ "Йордан Йовков" - Сливен отбелязаха събитието в училище и получиха календари от Общобългарския Комитет "Васил Левски". С гордост ще следят бележити дати от българската история.

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