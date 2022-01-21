Спиране на топлоподаването

Топлофикация-Сливен преди 14 минути, брой четения: 11 Излъчване:преди 14 минути, брой четения: 11

Уважаеми клиенти, уведомяваме Ви, че от 9,00 до 16,00ч ще бъде спряно топлоподаването на адрес кв.Даме Груев бл.11 , вх Д и Е , поради реконструкция по топлопровода.

Дружеството се извинява за неудобството.