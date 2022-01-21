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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Спиране на топлоподаването

21 януари 2022 09:09, Хюсеин Хюсеинов (Топлофикация-Сливен-инж.Ангел Ангелов ЕАД)
Излъчване: Топлофикация-Сливен преди 14 минути, брой четения: 11
spirane21.1.2022

Уважаеми клиенти, уведомяваме Ви, че от 9,00 до 16,00ч ще бъде спряно топлоподаването на адрес кв.Даме Груев бл.11 , вх Д и Е , поради реконструкция по топлопровода.

Дружеството се извинява за неудобството.

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