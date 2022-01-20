Прекъсване водоподаването на кв.Надежда

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 35 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 35

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършването на авариен ремонт днес (четвъртък) 20.01.2022г. ще бъде прекъснато водоподаването на кв. Надежда от 10:45ч. до 16:00ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.