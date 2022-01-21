Прекъсване водоподаването в района на пл."Левски"

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 42 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 42

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 21.01.2021г.(петък) до отстраняване ще бъде прекъснато водоподаването в района на пл. "Левски".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.