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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Възрастни мъж и жена са в болница след катастрофа

27 януари 2022 09:09, Връзки с обществеността
Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 14 минути, брой четения: 12
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Мъж и жена – и двамата на 70 години, са приети в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“-Сливен с травми, получени при катастрофа. Жената е в реанимация с гръдна травма и счупена ръка. Състоянието й е стабилизирано и няма опасност за живота й. Мъжът е настанен в Отделението по неврохирургия с мозъчно сътресение.

През изтеклото денонощия спешна помощ в болницата са потърсили 48 души, от които са приети 31. Извършени са 9 операции и 3 раждания.

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