Възрастни мъж и жена са в болница след катастрофа

МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 14 минути, брой четения: 12 Излъчване:преди 14 минути, брой четения: 12

Мъж и жена – и двамата на 70 години, са приети в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“-Сливен с травми, получени при катастрофа. Жената е в реанимация с гръдна травма и счупена ръка. Състоянието й е стабилизирано и няма опасност за живота й. Мъжът е настанен в Отделението по неврохирургия с мозъчно сътресение.

През изтеклото денонощия спешна помощ в болницата са потърсили 48 души, от които са приети 31. Извършени са 9 операции и 3 раждания.