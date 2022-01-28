Прекъсване на водоподаването кв. Индустриален, района южно от ул.“Керамика“ 2

ВиК-Сливен преди 30 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 30 минути, брой четения: 22

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 28.01.2022г.(петък) до 12:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването в кв. Индустриален, района южно от ул.“Керамика“ 2/ фирма Пенелопа/.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.