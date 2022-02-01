Прекъсване водоподаването в кв. Речица

ВиК-Сливен преди 9 минути, брой четения: 11 Излъчване:преди 9 минути, брой четения: 11

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (вторник) 01.02.2022г. е прекъснато водоподаването на кв. "Речица" от 11:30ч. до 14:00ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява за причиненото неудобство.