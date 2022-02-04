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4 февруари - Световен ден за борба с рака

04 февруари 2022 08:20, Връзки с обществеността
Платено съобщение; Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 13 часа, брой четения: 5
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4 февруари е Световен ден за борба с рака. Според Световната здравна организация (СЗО) ракът е основна причина за смъртността, която годишно причинява смъртта на милиони. СЗО отбелязва, че една трета от тях биха могли да бъдат предотвратени с по-добра превенция, ранна диагноза и лечение. Ракът на гърдата при жените и ракът на белите дробове при мъжете са най-разпространените видове рак. Световният ден за борба с рака се отбелязва от 2000 г.

 

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