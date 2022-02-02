Прекъсване водоподаването на част от кв.Комлука

ВиК-Сливен преди 48 минути, брой четения: 65 Излъчване:преди 48 минути, брой четения: 65

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (сряда) 02.02.2022г. до 14:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването в района на ул."Булаир".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.