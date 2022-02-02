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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Откриване на процедура за провеждане на електронен търг за продажба на имот

02 февруари 2022 15:37, Росица Николова (Областна администрация Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди около 1 час, брой четения: 27

Откриване на процедура за провеждане на електронен търг за продажба на имот

Файлове

Заповед РД-11-12-004-24.01.2022 [57.4KB]

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