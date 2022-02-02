Откриване на процедура за провеждане на електронен търг за продажба на имот

Област Сливен преди около 1 час, брой четения: 27 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 27

Откриване на процедура за провеждане на електронен търг за продажба на имот

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