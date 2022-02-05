Прекъсване na водоподаването на част от гр.Сливен

ВиК-Сливен преди 22 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 22 минути, брой четения: 20

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (събота) 05.02.2022г. до 15:00 ще бъде прекъснато водоподаването в района на кв. Звездите.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.