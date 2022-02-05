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Касов отчет 01.01.2021 - 31.12.2021 г.

05 февруари 2022 12:11, Ивелина Тодорова (ОУ "Панайот Хитов")
Излъчване: ОУ "П. Хитов" (VII) преди 14 минути, брой четения: 18

На 28.01.2022 г. от 16:30 ч. в ОУ "Панайот Хитов" се проведе общо събрание, на което беше представен касовия отчет за периода 01.01.2021 г. - 31.12.2022 г.

Файлове

Касов отчет [4.47MB]

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