Касов отчет 01.01.2021 - 31.12.2021 г.

ОУ "П. Хитов" (VII) преди 14 минути, брой четения: 18 Излъчване:преди 14 минути, брой четения: 18

На 28.01.2022 г. от 16:30 ч. в ОУ "Панайот Хитов" се проведе общо събрание, на което беше представен касовия отчет за периода 01.01.2021 г. - 31.12.2022 г.

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