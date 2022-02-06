Прекъсване водоподаването на с.Бяла

ВиК-Сливен преди 34 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 34 минути, брой четения: 21

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (неделя) 06.02.2022г. до 16.30ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с.Бяла.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.