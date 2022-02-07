Прекъсване водоподаването на кв.Речица

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 41 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 41

''Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (понеделник) 07.02.2022г. е прекъснато водоподаването на кв. "Речица" от 09.00ч. до 14:00ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява за причиненото неудобство.