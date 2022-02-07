Прекъсване водоподаването на гр.Твърдица

ВиК-Сливен преди 29 минути, брой четения: 24 Излъчване:преди 29 минути, брой четения: 24

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (понеделник) 07.02.2022г. от 10.00ч до 14:00ч ще бъде прекъснато водоподаването в горна част на гр.Твърдица

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.