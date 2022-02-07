Прекъсване водоподаването на с.Чунтулово

ВиК-Сливен преди 16 минути, брой четения: 6 Излъчване:преди 16 минути, брой четения: 6

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради възникнала авария в трафопост на помпена станция Чунтулово днес (понеделник) 07.02.2022г. е прекъснато водоподаването на село Чунтулово до отстраняване на авария .

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.