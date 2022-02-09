Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен обявява конкурс за лекари-специализанти за места, финансирани от държавата

09 февруари 2022 09:42, Връзки с обществеността
Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди около 1 час, брой четения: 37
---

МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен обявява конкурс за лекари-специализанти за места, финансирани от държавата, считано от 09.02.2022 г. Документи се подават от днес до 11 март 2022 г. Подробности - вижте в прикачения файл:

Файлове

ОБЯВА конкурс за лекари-специализанти [328KB]

Unknown file type

« предишнаследваща »


 