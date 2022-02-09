МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен обявява конкурс за лекари-специализанти за места, финансирани от държавата

МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди около 1 час, брой четения: 37 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 37

МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен обявява конкурс за лекари-специализанти за места, финансирани от държавата, считано от 09.02.2022 г. Документи се подават от днес до 11 март 2022 г. Подробности - вижте в прикачения файл:

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