Прекъсване на водоподаването в г. Кермен, с.Николаево,с.Мечкарево и с.Младово

ВиК-Сливен преди 44 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 44 минути, брой четения: 20

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради ремонт на главен водопровод на 10.02.2022г. от 09.00ч до 19.00ч ще бъде прекъснато водоподаването на г. Кермен, с.Николаево, с.Мечкарево и с.Младово.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.