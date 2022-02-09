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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване на водоподаването в г. Кермен, с.Николаево,с.Мечкарево и с.Младово

09 февруари 2022 13:02, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 44 минути, брой четения: 20

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради ремонт на главен водопровод на 10.02.2022г. от 09.00ч до 19.00ч ще бъде прекъснато водоподаването на г. Кермен, с.Николаево, с.Мечкарево и с.Младово.

 

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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