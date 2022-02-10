Прекъсване водоподаването на кв.Стоян Заимов

ВиК-Сливен преди 32 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 32 минути, брой четения: 27

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес 10.02.2022г.(четвъртък) от 09.00ч. до 14.00 ч. е прекъснато водоподаването на кв.Стоян Заимов.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.