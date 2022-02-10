Прекъсване водоподяаването на част от кв.Ново село

ВиК-Сливен преди 15 минути, брой четения: 15 Излъчване:преди 15 минути, брой четения: 15

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на планов ремонт на 10.02.2022г.(четвъртък) от 08:30ч до 16:30ч. ще бъде прекъснато водоподаването на част от кв. "Ново село" - районът южно от бул. "Панайот Хитов"

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.