Прекъсване водоподаването на част от гр.Сливен

ВиК-Сливен преди 4 часа, брой четения: 34 Излъчване:преди 4 часа, брой четения: 34

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (четвъртък) 10.02.2022г. до 17:00 ще бъде прекъснато водоподаването в района на ул. "Райко Даскалов" и ул."Константин Стоилов".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.