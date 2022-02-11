Предстои временно затваряне на кръстовището на булевардите „Георги Данчев“ и „Стефан Стамболов“

Община Сливен преди около 1 час, брой четения: 52 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 52

Кръстовището на булевардите „Георги Данчев“ и „Стефан Стамболов“ временно ще бъде затворено на 14 февруари-понеделник. Причината е демонтаж на елементи от коледната украса. Мярката ще важи от 9 до 12 часа.