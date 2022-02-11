Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Предстои временно затваряне на кръстовището на булевардите „Георги Данчев“ и „Стефан Стамболов“

11 февруари 2022 15:03, Връзки с обществеността (Община Сливен)
Излъчване: Община Сливен преди около 1 час, брой четения: 52
Vremenno zatvarqne

Кръстовището на булевардите „Георги Данчев“ и „Стефан Стамболов“ временно ще бъде затворено на 14 февруари-понеделник. Причината е демонтаж на елементи от коледната украса. Мярката ще важи от 9 до 12 часа.

« предишнаследваща »


 