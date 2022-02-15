Прекъсване на водоподаването в част от кв. "Комлука"

ВиК-Сливен преди 36 минути, брой четения: 18 Излъчване:преди 36 минути, брой четения: 18

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (вторник) 15.02.2022г. от 10.15ч. до 16:30ч. ще бъде прекъснато водоподаването в района на ул.''Димитър Пехливанов'' ул.'' Асеновска''

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.